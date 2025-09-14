Baroni ha dato una bella impronta?

“Il calcio moderno come sai bisogna saper fare tutto, bisogna capir bene cosa fare e rimanere dentro le partita”

Quando potemmo rivedere Zapata titolare?

“La cosa bella di un calciatore come lui di grandi numeri deve riprendersi per bene, ha una grande massa muscolare e non è sempre facile. Abbiamo visto che altri calciatori sono entrati prima e hanno avuto problemi e noi non vogliamo permetterci questo. Duvan è un attaccante importante”