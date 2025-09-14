Giovanni Simeone, autore del gol decisivo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Torino. Le sue parole:

Non segnavi da dicembre raccontacelo.

“Abbiamo fatto una gran partita e sono contento, ma sopratutto perché abbiamo vinto”.

Raccontaci queste settimane.

“Ho trovato una bella città, un posto tranquillo, sono contento di stare in questa squadra con cui costruire qualcosa di meglio”.