Roma-Torino, Olimpico verso il sold-out: attesi 59.000 tifosi

L’Olimpico continua a riempirsi. A circa 24 ore dall’apertura della vendita dei biglietti per Roma-Torino, i numeri parlano chiaro: sono già 59.000 i tifosi che hanno assicurato la propria presenza allo stadio. Un dato che conferma, ancora una volta, la straordinaria passione del popolo giallorosso.

Un ruolo importante lo ha avuto il pack che comprendeva le sfide con Torino, Verona e Lille: una formula che ha riscosso successo e si è chiusa in linea con le aspettative della società.

Per chi non ha ancora il biglietto, le possibilità non sono finite: restano gli ultimi posti in Tribuna Monte Mario, mentre da venerdì scatterà la rivendita degli abbonati, occasione ulteriore per chi vuole vivere dal vivo la sfida contro i granata.