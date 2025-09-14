Ciryl Ngonge, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma. Le sue parole:
Tu lo conosci megli di tutti Simeone. Cosa può dare al Torino?
“Gio ci può dare sicuramente l’atteggiamento, quella grinta che mette in campo in ogni partita e ogni allenamento. La sua carica ogni partita ce la può dare, la qualità l’abbiamo visto sul gol. È un grande giocatore in più per questa squadra”.
Cosa è cambiato dalla sconfitta con l’Inter?
“I risultati, ma anche l’atteggiamento. Abbiamo lasciato indietro la sconfitta e abbiamo ricominciato dalla partita con la Fiorentina. È cambiato lo spirito di squadra”.
Quanti gol pensi possa fare il Cholito?
“Spero arrivi in doppia cifra”.