Ciryl Ngonge, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma. Le sue parole:

Tu lo conosci megli di tutti Simeone. Cosa può dare al Torino?

“Gio ci può dare sicuramente l’atteggiamento, quella grinta che mette in campo in ogni partita e ogni allenamento. La sua carica ogni partita ce la può dare, la qualità l’abbiamo visto sul gol. È un grande giocatore in più per questa squadra”.

Cosa è cambiato dalla sconfitta con l’Inter?

“I risultati, ma anche l’atteggiamento. Abbiamo lasciato indietro la sconfitta e abbiamo ricominciato dalla partita con la Fiorentina. È cambiato lo spirito di squadra”.

Quanti gol pensi possa fare il Cholito?

“Spero arrivi in doppia cifra”.