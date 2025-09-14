Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Roma-Torino. Le sue parole:

Siete soddisfatti del mercato?

“Sapevamo che è un mercato complicato, già il fatto di aver conservato l’ossatura è positivo. Abbiamo fatto un percorso di ringiovanento, dira il campo se siamo stati bravi”.

Come va l’impronta di Gasperini?

“Mi sembra prematuro parlare adesso, continuiamo a lavorare e vediamo come va”.

Alla fine Pellegrini è rimasto cosa ne pensa?

“Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che cambia di continuo, ma tanto noi quanto lui sappiamo che abbiamo un giocatore forte e che tiene a Roma”.

Ci parli della telenovela Sancho e dell’attaccante sinistro che cercavate.

“Sancho è stata una ipotesi ma non ci sono state le condizioni, per l’attaccante difficile trovarne uno che faccia meglio a numeri di Dovbyk”.