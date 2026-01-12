Pagine Romaniste (G. Rufino) – Domani alle 21 allo stadio Olimpico va in scena Roma-Torino, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia. I giallorossi arrivano all’appuntamento con fiducia dopo il successo casalingo in campionato per 2-0 contro il Sassuolo, risultato che ha dato continuità al lavoro del mister e morale alla squadra.

La Roma però dovrà fare i conti con diverse assenze, su tutte quella di Ferguson: l’infortunio dell’attaccante riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione, costringendo lo staff tecnico a rivedere scelte e soluzioni in avanti.

Situazione opposta per il Torino, chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato. I granata cercano riscatto proprio in Coppa Italia e possono aggrapparsi al precedente dell’andata in campionato, quando riuscirono a battere la Roma. Una gara aperta e tutta da vivere, con i giallorossi decisi a proseguire il loro cammino e il Toro pronto a sognare.



DOVE VEDERE ROMA-TORINO

La partita di Coppa Italia tra Roma e Torino sarà visibile in chiaro su Mediaset. Possibile anche la visione su Infinity +.

ARBITRA BONACINA. AL VAR MAZZOLENI.

Il match contro il Torino sarà diretto da Bonacina, Cipressa e Politi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Dionisi. In sala VAR ci sarà Mazzoleni coadiuvato da Paganessi nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.

A disp.: Zelezny, Vasquez, N’Dicka, Rensch, Angelino, Tsimikas, Pisilli, Lulli, Mirra, Romano, Arena.

Diffidati: –

Squalificati: Mancini.

In Dubbio: –

Indisponibili: El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Gollini, Ferguson, Dovbyk, Bailey.

All.: Gasperini.

TORINO (3-5-2): Israel, Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Tameze, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams.

A disp.: Paleari, Popa, Sazonov, Nkounkou, Ilkhan, Casadei, Anjorin, Asllani, Nije, Dembele, Aboukhal, Ngonge, Zapata.

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Savva, Schuurs, Pedersen, Masina, Ilic.

All.: Baroni.