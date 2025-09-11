La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la sosta per le nazionali per affrontare il Torino di Marco Baroni, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. Il match, valido per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 14 settembre 2025 alle 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Indisponibile: Bailey.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni. Indisponibili: Schuurs, Savva, Ciammaglichella.

Dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono seguire la gara tramite l’app disponibile su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco come PlayStation e Xbox. Inoltre, DAZN è integrata tra le app di Sky Q, permettendo agli abbonati Sky di accedere al servizio anche dal decoder satellitare.

Con una partenza a punteggio pieno, la Roma cercherà di consolidare il proprio cammino in campionato, mentre il Torino cercherà di riscattare le prime due giornate per risalire la classifica.