Dopo le vittorie contro Bologna e Pisa, la Roma di Gasperini si ferma all’Olimpico contro un Torino chiuso e che lascia pochi spazi ai giallorossi in fase difensiva. Questa è la prima sconfitta che si registra in campionato e nell’era Gasperini, nell’anno solare la Roma non perdeva in casa da quando c’era ancora Ranieri in panchina. Voti negativi per la gara di ieri salvo alcune certezze che nonostante la sconfitta rimangono sempre affidabili.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 5.5 (Celik SV), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5, Koné 4.5, Cristante 4.5 (Pisilli 5.5), Angelino 4.5 (El Shaarawy SV); Soulé 5, El Aynaoui 5 (Ferguson 5.5); Dybala 5.5 (Baldanzi 4.5). Allenatore: Gasperini 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Hermoso 5 (Celik SV), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5, Koné 5.5, Cristante 5 (Pisilli 5.5), Angelino 4.5 (El Shaarawy SV); Soulé 6, El Aynaoui 4.5 (Ferguson 5); Dybala 5.5 (Baldanzi 4.5). Allenatore: Gasperini 5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (Celik 6), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5, Koné 5, Cristante 5 (Pisilli 5.5), Angelino 5.5 (El Shaarawy 5.5); Soulé 6, El Aynaoui 5 (Ferguson 5); Dybala 5 (Baldanzi 5). Allenatore: Gasperini 5

LA REPUBBLICA

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (Celik SV), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5, Koné 5, Cristante 5.5 (Pisilli 6), Angelino 5.5 (El Shaarawy SV); Soulé 6, El Aynaoui 5.5 (Ferguson 5.5); Dybala 5.5 (Baldanzi 5.5). Allenatore: Gasperini 5

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (Celik SV), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5.5, Koné 5, Cristante 5.5 (Pisilli 5.5), Angelino 5 (El Shaarawy SV); Soulé 6, El Aynaoui 5 (Ferguson 5); Dybala 5 (Baldanzi 5). Allenatore: Gasperini 5

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (Celik 6), Mancini 5.5, Ndicka 6; Wesley 5, Koné 5, Cristante 5 (Pisilli 6), Angelino 5.5 (El Shaarawy 6); Soulé 6, El Aynaoui 4.5 (Ferguson 5); Dybala 5 (Baldanzi 5). Allenatore: Gasperini 5