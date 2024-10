Sono stati diramati i convocati di Vanoli, allenatore dei Granata, per la sfida tra Roma e Torino, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Ilic e Zapata non ci saranno per la decima giornata di Serie A, contro i giallorossi. Queste le scelte del tecnico, diramate sul profilo ufficiale X della società di Torino:

Foto: [KIRILL KUDRYAVTSEV] via: [Getty Images]