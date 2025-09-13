Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Torino, terza giornata di campionato.

La gara è in programma domenica 14 settembre alle 12:30. 

Ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per il match.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

Prima chiamata per Tsimikas e Ziolkowski, mentre torna tra i convocati anche Gollini dopo il periodo fuori rosa.

