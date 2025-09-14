Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Torino. Le sue parole:

Il tridente leggero è stata una scelta giusta? Dybala tutto bene?

“Ha avuto un piccolo risentimento fisico ma sta bene, la scelta tecnica è stata condizionata da questo gol ma non è bocciata, le energie con queste temperature sono difficili da gestire”.

Cosa manca a questa Roma per tenere gran passo?

“Queste partite si decidono con attimi, non abbiamo fatto una brutta partita. Secondo me dobbiamo velocizzarci di più col giro palla, ci manca forse proprio la rapidità”.

Dybala lo abbiamo visto giocare in diverse posizioni, avere uno come Dybala è una sfida cercare di evolverlo?

“Ha fatto molto bene al primo tempo, ha fatto il centravanti con grande riferimento, è un giocatore che può fare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa ma spero che non sia nulla di grave”.

Che partita si aspetta contro la Lazio?

“Avendo perso questa gara ci costringe ad alzare l’attenzione. Dobbiamo preparare bene il derby e arrivare pronti”.