La Roma dovrà rinunciare a Dovbyk per la sfida con il Torino. L’attaccante ucraino è alle prese con la febbre e non farà parte della sfida ai Granata. Dybala giocherà al suo posto come punta di manovra, mentre sembra in grado di stringere i denti, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche Lorenzo Pellegrini, dopo la botta in allenamento. Lo riporta sul proprio profilo X, Angelo Mangiante di Sky Sport.

Foto: [Chris Ricco] via: [Getty Images]