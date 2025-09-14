Bryan Cristante ha parlato a DAZN al termine della gara contro il Torino. Le sue dichiarazioni:
Vi aspettavate questa partita?
“Mancato il gol è un po’ di lucidità”.
Questa Roma gasperiniana a che punto sta?
“Siamo a buon punto, chiaramente dovevamo essere più lucidi per concretizzare”.
Come ve la gestite al centrocampo tu e Koné?
“Il mister non ha in particolare uno o l’altro, dipende dalla partita. Loro erano molto bassi quindi era difficile fare gli inserimenti”.
Come sta Dybala? Siete pronti per il derby?
“Paulo non so come sta, per il derby siamo carichi e siamo già in focus per preparare la partita al meglio per una partita importante per questa città”.
