Saul Coco ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

Una grande solidità difensiva.

“Penso che negli ultimi minuti abbiamo sofferto la stanchezza, forse ci siamo abbassati troppo ma in generale abbiamo fatto una gran partita in fase difensiva“.

Hai cambiato tre volte l’uomo da marcare, qual è stata la vera difficoltà che hai avuto?

“È difficile perché sono grandi giocatori, quando inizi ad essere stanco ed entra uno fresco è stanco. Tutta la squadra e i centrocampisti ci hanno aiutato. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così“.

Cos’è successo dopo la prima sconfitta con l’Inter?

“Non dovevamo pensare a quella partita, dovevamo lavorare e lo stiamo facendo in allenamento. Si sta vedendo anche in campo. Siamo ripartiti bene dopo una dura sconfitta“.