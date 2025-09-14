Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro la Roma. Le sue parole:

Cura Baroni, che riguarda sul dettaglio, ci spieghi la sua visione.

“Siamo un squadra che è cambiata molto e che lavora tanto. I ragazzi mi sono piaciuti molto e siamo stati molto bravi. Forse se devo essere negativo su qualcosa potevamo allungare ancora un pochino”.

L’ordine tattico che ha la tua squadra è stata una chiave per questa partita.

“Vieni a giocare in uno stadio importante, un pubblico che alla mia squadra può distrarre e bisogna stare sempre attenti. Adesso abbiamo trovato compattezza ordine e secondo me la squadra deve ancora trovare condizione e più coraggio, ma come ho detto c’è da lavorare molto”.

Avete molti attaccanti lì davanti.

“Io ho parlato con gli attaccanti, dobbiamo dare priorità alla necessità della squadra. Ad esempio Duvan lo stiamo aspettando e ci confrontiamo continuamente. Ma non è un problema se posso metterli in campo è tutto di guadagnato”.