Roma-Torino, arbitra Ayroldi: ecco i precedenti

La Roma torna in campo e l’AIA ha sciolto i dubbi: sarà Giovanni Ayroldi a dirigere la sfida con il Torino. Fischietto di Molfetta, per lui sarà il sesto incrocio con i giallorossi.

Il bilancio? Tre vittorie: Roma-Monza 1-0 (2023/24), Roma-Empoli 2-0 (2021/22) e Roma-Benevento 5-2 (2020/21). Una sconfitta: Fiorentina-Roma 2-1 (2022/23). Un pareggio: Sassuolo-Roma 1-1 (2022/23).

La squadra arbitrale è completata da Di Giacinto e Cortese come assistenti, Perenzoni quarto uomo, Di Bello al Var e Aureliano all’Avar.