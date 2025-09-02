Dopo il successo esterno contro il Pisa e la sosta per le nazionali, in casa Roma è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Il calendario mette di fronte i giallorossi e il Torino, in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, e il club ha ufficialmente aperto la vendita dei tagliandi.

Come comunicato dalla società sul sito ufficiale, i biglietti per la sfida con i granata sono disponibili dalle ore 16:00 di martedì 2 settembre. La grande novità riguarda la modalità di accesso: a partire da questo match, infatti, l’esperienza digitale diventa l’unica forma valida per entrare allo stadio. I tagliandi saranno caricabili direttamente su Apple Wallet, Google Wallet o sulla app Il Mio Posto. Non saranno accettati screenshot o stampe cartacee.

Il club sottolinea come questa scelta rientri in un percorso di digitalizzazione già avviato, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del secondary ticketing e garantire procedure più trasparenti e sostenibili. Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti per transazione, mentre gli abbonati Plus avranno la possibilità di usufruire di prezzi dedicati e servizi extra, come la rivendita e il cambio utilizzatore a partire dal 5 settembre.

Con due vittorie nelle prime due giornate e un Olimpico atteso come sempre pieno, l’appuntamento contro il Torino si preannuncia come una nuova festa di colori e passione giallorossa.