Roma, tifosi in rivolta: il caso Koné infiamma una ribellione sui social

Non tutte le cessioni pesano allo stesso modo. E quella di Manu Koné rischia di lasciare una ferita profonda. L’addio del centrocampista francese, sempre più vicino all’Inter, ha acceso la rabbia dei tifosi giallorossi sui social. L’affare, valutato 45 milioni, sembra in dirittura d’arrivo.

Su X il malumore corre veloce. “Sarà peggio di Pjanic alla Juve. Friedkin senza ambizioni”, scrive un utente. E non è l’unico: anche il rapper Gemitaiz attacca la scelta della società. “Alla Roma manca già un centrocampista, anche se Koné restasse. Come si può pensare di venderlo dopo che l’Inter ci ha chiesto 45 milioni per Frattesi?”.

Intanto, è partita la campagna Koné non si vende e l’hashtag #KonéIN spopola tra i tifosi. Il messaggio è chiaro: “Le grandi squadre tengono i grandi giocatori. Cedere Koné adesso, e proprio all’Inter, è inaccettabile. Giù le mani dal nostro numero 17”.