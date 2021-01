Roma, tifosi in agitazione per la designazione di Guida: era al Var contro il Sassuolo

La Roma affronterà domenica all’Olimpico la Sampdoria per una gara di fondamentale importanza che apre il 2021. I giallorossi, terzi solitari in classifica, non possono perdere punti considerando che tutte le rivali hanno delle partite abbordabili. Sarà anche la prima gara di un mese intenso di impegni, con 7 gare previste tra cui due big match contro Inter e Lazio. Una notizia però ha agitato i tifosi: l’arbitro è Marco Guida. Il classe 1981 era al Var il 6 dicembre scorso nella gara tra Roma e Sassuolo, un incontro ricco di polemiche per un mancato rigore a favore dei giallorossi e un rosso non dato a Obiang in seguito a una dura entrata su Pellegrini.

Non a caso al termine della gara arbitri e Var erano stati sospesi per un turno di campionato per decisione dei vertici arbitrali. I tifosi giallorossi, memori di quella giornata, esprimono attraverso i social tutto il loro disappunto: “Speriamo che il caffè lo prenda prima della partita e non durante come col Sassuolo”, dice qualcuno, “Questa è una provocazione“, dice un altro. Commenti che hanno tutti lo stesso tenore: la designazione di Guida non è piaciuta proprio a nessuno.