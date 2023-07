Corriere della Sera (G. Piacentini) – Esordio in Portogallo stasera alle 21 (diretta tv su Dazn) per la Roma che affronterà il Braga allo stadio di Albufeira. Sarà il primo test impegnativo per i giallorossi, reduci dalle amichevoli con la Boreale e il Latina, in cui si potranno vedere all’opera i volti nuovi. Tra di loro desta molta curiosità Evan Ndicka, che nei primi giorni di allenamento ha impressionato per la sua condizione fisica e che sembra essersi già ambientato nella realtà romanista.

“Mi sono accorto subito – le sue parole a Dazn – della passione che c’è a Roma, anche solo prima e dopo gli allenamenti. Spero di ripagare l’affetto dei tifosi, l’Olimpico è bellissimo, mi ha fatto impressione e sarà emozionante quando sarà pieno di tifosi. Il giorno dell’esordio con la Salernitana sarà il mio compleanno, spero che in quella partita vada tutto bene per la squadra. Per me la Roma è una grande occasione, credo che abbia tutte le carte in regola per fare un bel campionato, e io posso crescere tanto. Giocare in Bundesliga mi ha fatto fare molta esperienza, è un campionato di alto livello con grandi squadre, si gioca un calcio molto intenso. Spero che tutto questo mi possa aiutare per adattarmi al meglio al campionato italiano”.

Con Mourinho e Dybala è stato amore a prima vista. “Mourinho – continua il neo acquisto – mi ha dato l’impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere molto. Dybala oltre ad essere un grandissimo calciatore è un’ottima persona. Abbiamo scambiato qualche parola in questi primi giorni e da quello che ho potuto notare ha davvero una tecnica molto elevata nel toccare il pallone: è un grandissimo giocatore”.

La trattativa con la Roma è partita molti mesi fa, ma negli ultimi giorni prima della firma c’erano stati dei tentativi di intromissione da parte soprattutto del Milan. “La Roma è una grande squadra, ha tutte le possibilità per fare molto bene sia in serie A sia in Europa League. Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori che fanno parte della rosa perché guardavo spesso le partite. Quando mi hanno contattato è stato un piacere accettare la proposta della Roma”.