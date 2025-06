Nuovo terremoto in casa Roma. La società giallorossa si prepara a una profonda ristrutturazione ai vertici dirigenziali: secondo quanto riportato da Filippo Biafora, l’avvocato Lorenzo Vitali ha lasciato ufficialmente il club, mentre la posizione del direttore sportivo Florent Ghisolfi appare sempre più in bilico.

Le prossime ore potrebbero segnare l’addio definitivo tra Ghisolfi e la Roma, dopo un’avventura breve ma turbolenta, iniziata con molte aspettative ma compromessa da divergenze interne e da un mercato ancora tutto da costruire. La separazione sembra ormai inevitabile.

In pole per raccogliere l’eredità di Ghisolfi c’è Frederic Massara. Come riportato da Fabrizio Romano, l’ex direttore sportivo di Milan e Bordeaux è uno dei nomi forti presi in considerazione dalla proprietà per rilanciare il progetto tecnico giallorosso.