Poco più di un anno: questa la durata dell’esperienza di Florent Ghisolfi come DS della Roma. Un anno sicuramente complicato dove non sono mancati imprevisti. Come riporta Filippo Biafora, il club giallorosso e Ghisolfi hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale. Da ieri le voci di un suo addio si erano fatte insistenti e solo poche ore dopo, ecco il punto che mette fine alla sua avventura. Per il ruolo di sostituto, si parla di Frederic Massara, vecchia conoscenza giallorossa avendo già esercitato il ruolo nel 2016. In bilico anche la posizione di Vitali: come riportato da Eleonora Trotta, ieri non era a Trigoria e sarebbe già stato sostituito da Jason Marrow, nuovo CFO e figura vicino a Friedkin.