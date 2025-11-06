Al termine del prossimo weekend di campionato, la Roma si prepara a vivere una nuova pausa per gli impegni delle nazionali. Come da tradizione, saranno diversi i giallorossi che lasceranno Trigoria per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni, portando con sé ambizioni, responsabilità e voglia di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale.
Tra i convocati spicca il nome di Manu Koné, centrocampista classe 2001, inserito dal commissario tecnico Didier Deschamps nella lista della nazionale francese per le decisive gare di qualificazione al Mondiale. La Francia affronterà l’Ucraina il 13 novembre e l’Azerbaigian il 16 novembre, due sfide che potrebbero indirizzare il cammino dei Bleus verso la rassegna iridata.