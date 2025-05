Non arrivano buone notizie per Claudio Ranieri e la Roma, proprio nel momento più delicato della stagione. La squadra giallorossa, in piena corsa per un posto in Champions League, dovrà fare a meno di un’altra pedina del centrocampo dello scacchiere del tecnico romano.

Come riportato dai canali ufficiali del club, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini hanno evidenziato una lesione muscolare con interessamento tendineo. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi, il che significa che per il capitano la stagione può considerarsi conclusa.

Dopo il recente stop di Paulo Dybala, Ranieri perde così anche il suo capitano per questo rush finale. Una doppia assenza che costringerà la Roma a stringere i denti e fare affidamento sulla profondità della rosa per centrare l’obiettivo europeo.