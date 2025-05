Non è la prima volta che in casa Roma si parla di rimpianti di calciatori che a poco dal vestire la maglia giallorossa sono stati scartati sono stati scartati. Un esempio nitido può essere quello di Pedro, che dopo un anno e mezzo nella squadra della capitale con più bassi che alti, è diventato trascinatore con la Lazio, che a suon di prestazioni di rilevo e un pareggio con un rigore pesantissimo, che impedirà ai nerazzurri di sorpassare il Napoli per lo scudetto si è preso la fiducia di Lotito e dei tifosi.

Ieri nell’eroica vittoria del Tottenham in Europa League che ha garantito il loro primo trofeo dopo 17 anni, È apparso Il difensore austriaco Danso. Il giocatore aveva sostenuto le visite mediche dopo essere sbarcato a Fiumicino con l’affare che sembrava essere praticamente chiuso, poi con le analisi negative è stato rispedito subito al mittente. Qui è subentrato il Tottenham, che non ci pensa due volte a prendere il difensore ex Lens, che nella vittoria di ieri si è creato un posto privilegiato nello storico trionfo degli Spurs.

Insomma, una storia amara da digerire per la Roma, che con l’arrivo del suo sostituto sul mercato Hummels, non ha di certo avuto i risultati che sperava. Chissà che questo episodio non dia esempio per il futuro.