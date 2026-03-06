Roma, Tarantino vicino al ritorno in giallorosso come responsabile del settore giovanile

La Roma sta per rafforzare il suo settore giovanile.

Massimo Tarantino, dopo quasi tre anni trascorsi come responsabile del settore giovanile dell‘Inter, torna nella Capitale, dove ricoprirà lo stesso ruolo. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, per Tarantino è pronto un contratto quinquennale con la Roma, segnando un ritorno per lui, dato che ha già lavorato nel club giallorosso dal 2013 al 2019. Da Appiano Gentile è già arrivato l’ok ed il club nerazzurro sta già valutando nuovi profili. La sua esperienza e conoscenza del settore giovanile rappresentano un’importante risorsa per la Roma, che punta a sviluppare e valorizzare i talenti del futuro.