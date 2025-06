Nella mattinata di oggi Mile Svilar è atterrato a Fiumicino in compagnia del suo procuratore. Ore calde, quindi, per il suo futuro: il portiere ha un contratto con la Roma fino al 2027 ma lo stesso club, per evitare rilanci da altre squadre, vuole chiudere presto la questione rinnovo e blindare il suo gioiello. Nel video, riportato da Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore dribbla la domanda sul rinnovo e si limita a salutare i presenti.