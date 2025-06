Roma-Svilar, prove di intesa: nuovo incontro per il rinnovo

Dopo una stagione da protagonista assoluto, culminata con il riconoscimento di miglior portiere della Serie A 2024/25, Mile Svilar è al centro delle attenzioni anche sul fronte contrattuale. La Roma non vuole lasciarsi sfuggire il talento serbo e sta lavorando per blindarlo in vista del futuro.

Come riportato da Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra l’entourage di Svilar e la dirigenza giallorossa. L’obiettivo è chiudere la trattativa per il rinnovo, avvicinandosi alle richieste dell’agente, che punta a un ingaggio da circa 4 milioni di euro annui, inclusi i bonus. La Roma sta lavorando per colmare il divario economico e consolidare il rapporto con un giocatore diventato simbolo della crescita recente della squadra.

Dopo le voci che lo vedevano possibile partente, ora il clima sembra essere cambiato: c’è fiducia per un accordo che permetta a Svilar di proseguire il suo percorso in giallorosso, ancora da protagonista.