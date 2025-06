La Roma continua a lavorare con per il rinnovo del contratto di Mile Svilar. Le trattative, avviate da tempo, stanno registrando progressi significativi e l’accordo definitivo appare ormai imminente, come riportato da Fabrizio Romano.

La società giallorossa ha mostrato fin dall’inizio grande fiducia nella possibilità di raggiungere un’intesa con il portiere, considerato un elemento fondamentale per il futuro della squadra. Le discussioni tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni per definire i dettagli finali, ma il clima è decisamente positivo.

🚨🔴🟡 AS Roma are advancing in talks to extend Mile Svilar’s contract, deal now getting closer.

Roma have always been confident and discussions will continue on more details.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025