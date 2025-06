Il futuro di Mile Svilar resta in bilico. Nonostante l’amore incondizionato dei tifosi, che continuano a chiedere il rinnovo del portiere serbo, la trattativa con la Roma è tutt’altro che vicina alla svolta. Come riporta Marco Juric sui propri profili social, dopo un primo incontro avvenuto mercoledì, la dirigenza giallorossa ha presentato una nuova proposta economica, ma le parti sono ancora distanti.

L’ultima offerta della Roma si attesta intorno a 1,9 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, ma ancora lontana dalle richieste dell’entourage del calciatore, che punta a un riconoscimento economico più consistente, in linea con il rendimento mostrato nell’ultima stagione.

Intanto, la situazione di incertezza comincia ad attirare l’attenzione di altri club europei, che hanno già iniziato a sondare il terreno per Svilar. Il portiere, premiato come miglior estremo difensore della Serie A 2024-25, ha estimatori soprattutto in Premier League e Bundesliga. A Trigoria si riflette sul da farsi, consapevoli che perdere Svilar ora, dopo averne atteso la piena esplosione, sarebbe un duro colpo.