Roma-Svilar: adesso si tratta

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma e Svilar ancora non hanno un accordo per il rinnovo. Da ieri però la trattativa è ripartita. Si è svolto un grande summit, conclusosi cordialmente. Appuntamento alla prossima volta, quindi tra non molto tempo.

Manca, secondo quanto trapela, sia l’intesa sulle cifre che sulla struttura, oltre che sulle commissioni e i bonus da versare alla firma. Svilar chiede 3.6 milioni più bonus e vorrebbe una clausola rescissoria relativamente bassa. La Roma non vuole vendere il portiere e Ghisolfi e Ranieri sono convinti di poterlo gratificare abbastanza.