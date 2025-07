Dopo il lancio dell’Home kit, la Roma ha ufficialmente presentato anche la terza maglia per la stagione 2025/26. Da mercoledì 23 luglio il “third kit” è disponibile negli AS Roma Store fisici e online, in due versioni: “Authentic” a 150 euro e “Replica” a 100.

Il design è originale e lontano dai classici colori giallorossi: base bianca, colletto verde, logo Adidas e sigla ASR in giallo. Una scelta che ha subito raccolto i consensi dei giocatori. Su Instagram, Dybala ha scritto: “Maglia di Roma, per la Roma”, Pellegrini l’ha definita “un’opera d’arte”, mentre Cristante ha sottolineato: “Non è solo stile. È identità”.