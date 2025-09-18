Roma: svelati i primi dettagli della maglia home 2026-27

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, sono trapelate le prime informazioni sulla futura divisa casalinga dell’AS Roma per la stagione 2026-27.

La maglia firmata Adidas rimarrà fedele alla tradizione, mantenendo la storica combinazione giallorossa, ma con alcune novità cromatiche. La base sarà dominata da due diverse tonalità di rosso scuro, tra il bordeaux e il rosso intenso, per dare maggiore profondità e carattere al design. A fare da contrasto ci saranno dettagli e loghi in giallo-arancio, pensati per risaltare sulla tonalità principale e conferire un tocco di luminosità.

Al momento non sono ancora state confermate con precisione le sfumature che Adidas utilizzerà nella versione definitiva: le tonalità potrebbero infatti differire leggermente rispetto alle prime indiscrezioni. La nuova maglia home della Roma per la stagione 2026-27 sarà disponibile all’acquisto a partire da maggio 2026.