Roma, svelati i dettagli della nuova terza maglia 2026-27: grigio scuro e design innovativo

Un cambio di rotta audace e sorprendente. Come introduce in esclusiva il sito footyheadlines.com, sono stati svelati i primi dettagli della nuova terza divisa dell’AS Roma per la stagione 2026-2027, firmata Adidas. La maglia porterà con sé un design inedito, destinato a conquistare i tifosi giallorossi: una base grigio scuro con grafiche astratte nere, che segnano una netta cesura con i colori classici del club.

È la prima volta nella storia giallorossa che il grigio scuro diventa il protagonista assoluto di una divisa. Un esperimento cromatico che richiama, solo alla lontana, la maglia da trasferta del 2018-19 realizzata da Nike, ma con una tonalità molto più profonda e decisa.

A bilanciare questo look moderno e minimalista, non mancheranno tocchi di identità: rifiniture in rosso e giallo, simbolo eterno della Roma, che impreziosiscono una divisa pronta a unire innovazione e tradizione.

La terza maglia Adidas AS Roma 2026-2027 sarà disponibile a partire da agosto 2026, e promette di diventare uno dei capi più attesi della prossima stagione.