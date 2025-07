Dopo il lancio dell’Home kit lo scorso 8 luglio, la Roma presenta anche la sua terza maglia per la stagione 2025/26. Un design inedito che unisce eleganza e simbolismo, firmato ancora una volta da Adidas.

Come comunicato dal club, il nuovo “third kit” celebra il patrimonio verde della Capitale, ispirandosi ai giardini all’italiana. La maglia è bianca con colletto e tre strisce verdi sulle spalle, il logo Adidas Originals e il trigramma “ASR” in giallo acceso. Un mix di storia e innovazione che dà vita a un look distintivo.

Il kit è disponibile sia in versione Authentic (HEAT.RDY) che Replica (AEROREADY) negli AS Roma Store, sul sito ufficiale del club, sull’app Adidas e nei punti vendita selezionati.