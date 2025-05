Con la stagione appena conclusa, la Roma guarda già al futuro. In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore e dell’apertura ufficiale del mercato estivo, i tifosi possono cominciare ad assaporare l’atmosfera della prossima annata con uno sguardo alla nuova divisa. Girano già le prime immagini dell’home kit per la stagione 2025/26, alimentando entusiasmo e curiosità tra i sostenitori giallorossi.

La maglia riprende lo stile classico della tradizione romanista, con il consueto rosso porpora dominante e dettagli in giallo oro che richiamano la storia del club. Il design, pulito ed elegante, è arricchito da inserti moderni e da una vestibilità pensata sia per i calciatori che per i tifosi. Il nuovo kit sarà disponibile alla vendita a partire da fine giugno negli store ufficiali della Roma e online.

Un primo passo simbolico ma importante verso la nuova stagione, che si preannuncia piena di novità e ambizioni.

https://x.com/famostostadio_/status/1927991848640946280?s=46