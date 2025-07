Arrivano nuove anticipazioni sulla possibile seconda maglia della Roma per la stagione 2025/26. Il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato un’immagine inedita di quello che potrebbe essere il prossimo away kit giallorosso, realizzato da Adidas e ancora in attesa di conferma ufficiale da parte del club.

Il design, dalle tinte decise, è dominato da un acceso arancione, impreziosito da dettagli neri su colletto, maniche e loghi. A catturare l’attenzione è soprattutto la presenza del celebre Lupetto ideato da Piero Gratton, emblema caro alla storia romanista, ben visibile sul lato sinistro del petto.

In attesa di eventuali annunci da parte della società, la fuga d’immagini ha già acceso l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi, che attendono con impazienza di vedere ufficialmente la nuova maglia.