Giornata importante al centro sportivo di Trigoria, dove si è registrata la presenza di due figure chiave del Friedkin Group, segnale di un possibile impulso su questioni strategiche per il futuro della Roma.

Come riportato da Radio Manà Manà, oggi si sono riuniti Ana Dunkel, Chief Financial Officer del gruppo, ed Eric Williamson, vicepresidente del Business Development del TFG. La loro visita potrebbe essere legata a due dossier caldissimi: il nuovo stadio, il cui progetto doveva essere presentato in Campidoglio lo scorso 21 aprile (evento poi rinviato per la morte del Papa), e soprattutto la scelta del nuovo allenatore. Pioli, Fabregas e Farioli restano in corsa, ma non si esclude un nome a sorpresa.