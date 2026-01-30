La Roma prova il colpo a sorpresa in queste ultime ore di mercato e punta i fari su Christopher Nkunku. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha effettuato un sondaggio esplorativo per l’attaccante del Milan, che potrebbe diventare l’occasione last minute di questa sessione invernale. La pista è però affollata: sul francese ci sono anche l’Atletico Madrid e il Fenerbahce, con i turchi che giocano su più tavoli.

Proprio l’asse con Istanbul incrocia il destino della Roma su più fronti: il Fenerbahce sta infatti trattando serratamente Ademola Lookman con l’Atalanta. Se l’operazione per il nigeriano dovesse andare in porto, la Dea bloccherebbe definitivamente la cessione di Sulemana alla Roma, spingendo i giallorossi ad accelerare proprio su Nkunku. Al momento, lo scoglio principale resta la posizione del Milan: i rossoneri, pur non chiudendo a priori, devono valutare se ci sia il tempo materiale per trovare un sostituto all’altezza prima del gong finale.