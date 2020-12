Roma, subito un terzino

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma si muove nel mercato di gennaio. I Friedkin hanno concordato, con il nuovo dg Pinto, un piano assestamento immediato. Si punta a ringiovanire investendo, sgravando il bilancio da stipendi ormai insostenibili nell’era della pandemia. Questo spiega la scelta di contattare terzini destri di belle speranze come Reynolds, 2001, Frimpong, 2000 e Soppy, 2002. Nei giorni scorsi è stato offerto anche Venuti della Fiorentina del 1995. Il resto dipende dalle uscite. Peres interessa al Benfica e potrebbe accettare di fronte ad un contratto lungo. In lista cessioni anche Fazio, Jesus e Santon. Negli ultimi giorni Fienga e De Sanctis stanno ragionando anche su Diawara. La maturazione di Villar è un motivo più che sufficiente per ascoltare offerte. Più difficile, per non dire impossibile, vendere Pastore fermo ormai da agosto per l’operazione all’anca. A metà gennaio saranno 6 mesi filati di indisponibilità, presupposto per il qaule la Roma potrebbe chiedere la rescissione del contratto. I rapporti sono buoni e se le cose non si dovessero risolvere sarà lo stesso giocatore a proporre una soluzione amichevole. L’altro ruolo da rinforzare è quello del portiere. Una soluzione di scambio tra Pau Lopez e Sirigu era stata rigettata dal Torino nei mesi scorsi. Ora però il portiere granata potrebbe partire.