Massara è alla ricerca un esterno sinistro in grado di sostituire Salah-Eddine, sempre più ai margini del progetto giallorosso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma punta con decisione su Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco del Liverpool.
I primi contatti ufficiali con il club inglese sono già stati avviati: il calciatore avrebbe dato il suo sì al trasferimento, mentre resta da ottenere l’ok del Liverpool sulla formula dell’operazione. I Reds preferirebbero una cessione a titolo definitivo. La trattativa resta comunque da seguire con grande attenzione.