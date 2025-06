Il mercato della Roma comincia a scaldarsi e tra i nomi che circolano con insistenza in queste ore c’è quello di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e vecchia conoscenza del club giallorosso. Il centravanti romano, cresciuto nelle giovanili della Roma, avrebbe espresso il desiderio di tornare nella Capitale, dove recentemente ha anche celebrato il suo matrimonio con Flaminia Appolloni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un ruolo centrale in questa possibile operazione potrebbe averlo Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico della Roma e allenatore con cui Scamacca ha vissuto la sua miglior stagione, chiusa con 19 gol, il trionfo in Europa League e la conferma in Nazionale. I due si sarebbero anche parlati in occasione delle nozze, a conferma di un legame personale solido e di reciproca fiducia.

Scamacca, attualmente alle prese con il recupero dal grave infortunio al crociato che ne ha chiuso in anticipo la stagione, tornerà in gruppo a luglio. La Roma è alla ricerca di rinforzi in attacco e vede nel classe ’99 un profilo ideale per età, fisicità ed esperienza. L’Atalanta valuta il suo cartellino almeno 25 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori portata. Il ds Florent Ghisolfi sta monitorando la situazione: la trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma l’interesse è concreto e il fascino del ritorno a casa potrebbe fare la differenza.