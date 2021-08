Roma, su Nzonzi c’è il Qatar. Olsen, si riapre la pista Lille

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – La Roma ha bisogno di cedere e se c’è stallo per Pastore e Fazio, qualcosa si muove per Santon, Nzonzi, Olsen e Florenzi. Il terzino piace a Spezia e Sampdoria anche se al momento si tratta soltanto di sondaggi. Un intermediario, invece, sta facendo un tentativo per riaprire la pista Lille (che ha ricevuto un no da Mandanda) per il portiere svedese che rimane monitorato anche dal Rennes. Novità importanti per Nzonzi che ha un nuovo estimatore: si tratta dell’Al Rayyan allenato da Blanc.

Leggi anche: Mercato, interessa Omar Colley. Il difensore viene valutato 8-10 milioni

In tutto questo la Roma deve concedere uno sconto sul cartellino del giocatore. Capitolo Florenzi: il club spera di guadagnare 6-7 milioni di euro ma al momento non sono arrivate offerte. Il suo agente è in contatto con diversi club. In Italia piace ad Inter e Fiorentina, all’estero a Lione e Siviglia. Pedro piace in Spagna, ma fin qui nessuno ha bussato alla porta di Pinto.