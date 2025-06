La Roma è al lavoro per rafforzare la propria retroguardia e ha messo gli occhi su Jhon Lucumí, solido difensore centrale colombiano in forza al Bologna. I contatti tra i due club sono in corso già da tempo e, nonostante le richieste economiche elevate da parte dei rossoblù, la trattativa non si è mai davvero interrotta. Anzi, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano su X, il dialogo continua con ritmo sostenuto.

Tuttavia, la Roma non è l’unica pretendente: Lucumí, che veste la maglia numero 26 del Bologna, è seguito con interesse anche da diversi club di Premier League, pronti a inserirsi nella corsa al giocatore.

Nel frattempo, sul tavolo potrebbe inserirsi un elemento in più. Qualche giorno fa, Il Resto del Carlino ha rilanciato la notizia dell’interesse del Bologna per Tommaso Baldanzi, talentuoso trequartista giallorosso attualmente impegnato con la Nazionale italiana Under 21. Questo possibile interesse potrebbe aprire scenari nuovi: Lucumí potrebbe rientrare come pedina in una trattativa più ampia, anche se al momento non ci sono certezze in tal senso.

Il Bologna, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del difensore colombiano. La dirigenza sta valutando il da farsi: trattenerlo ancora un anno oppure ascoltare le offerte in arrivo dall’Italia e dall’estero. Attualmente, per Lucumí non è stato fissato un prezzo ufficiale, ma pesa la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo non da poco per chiunque voglia assicurarsi il suo cartellino.

Una somma importante, soprattutto se si considera che il contratto del calciatore scadrà tra poco più di un anno, a giugno 2026. Con il mercato pronto a entrare nel vivo, la Roma resta alla finestra, in attesa del momento giusto per affondare il colpo, magari con uno scambio che potrebbe far comodo a entrambe le società.