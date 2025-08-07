Brutte notizie per lo Shakhtar Donetsk e per chi segue con interesse le prestazioni di Eguinaldo, attaccante classe 2004 accostato di recente anche alla Roma. Il brasiliano è uscito dopo appena un minuto di gioco nell’amichevole contro il Panathinaikos per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma l’infortunio rischia di complicare eventuali trattative di mercato. Il club giallorosso lo aveva inserito nella lista dei profili da monitorare per l’attacco. L’interruzione forzata frena sul nascere ogni possibile sviluppo.