La Roma si inserisce nella corsa ad Alex Jimenez, giovane esterno del Milan. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i giallorossi hanno chiesto informazioni al club rossonero, mentre sul giocatore resta vivo anche l’interesse del Como.

Nel dialogo tra Roma e Milan sarebbe emersa anche l’idea di uno scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ipotesi però ancora molto lontana dall’essere una trattativa concreta. La situazione potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, ma si tratta di un’operazione complessa, soprattutto considerando la volontà del messicano di restare a Milano.