Nella notte uno striscione dei tifosi della Roma è apparso in via Laurentina con un chiaro messaggio di critica alla società, a causa della mancanza di una delegazione ai funerali di Giacomo Losi. “6-2-24 La storia merita rispetto… Indegni”, il messaggio rivolto ai Friedkin. Come riportato dal Corriere dello Sport. “Io parlo per me: mi sono distratto e me ne pento. E’ una questione di rapporti, io so che c’era un rapporto tra me e lui e suo figlio lo sa. Mi dispiace tanto, la distrazione è grave perché c’era un rapporto umano”, le parole di Daniele De Rossi in conferenza dopo i funerali.

Anche capitan Pellegrini preso di mira dalla critica dei tifosi romanisti, infatti, nella notte, davanti Trigoria è apparso uno striscione con scritto “Pellegrini anello debole”, rimarcando il fatto che Mourinho dopo il suo esonero abbia riconsegnato l’anello che i giocatori gli regalarono dopo la conquista della Conference League.