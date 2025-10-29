Roma, striscione contro Zalewski al Colosseo: “Tradire un amico si chiama infamità” – FOTO

Non si placa la tensione tra Nicola Zalewski e la tifoseria giallorossa. Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Roma e per anni considerato uno dei simboli della nuova generazione romanista, ha lasciato la Capitale tra i fischi e la delusione di parte dei tifosi, approdando prima all’Inter e poi all’Atalanta.

Nella notte, nel cuore della città, è comparso uno striscione al Colosseo dal tono durissimo:

“Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità.”

Un messaggio diretto e pesante, che testimonia come la frattura tra il calciatore e la piazza romanista resti ancora aperta. Dopo anni in giallorosso, il legame tra Zalewski e una parte del tifo sembra ormai irrimediabilmente spezzato.

