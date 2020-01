Roma stregata per la Juve padrona, l’Olimpico è lo stadio meno amico

La Juventus domani inseguirà il titolo di campione d’inverno nel peggiore degli stadi possibili. A 24 ore dal fischio finale di Lazio-Napoli andrà in scena Roma-Juventus. Una congestione di eventi che porterà 100mila spettatori in all’Olimpico per la necessità di chiuderlo con un turno d’anticipo in vista di Euro 2020. Il problema per i bianconeri però non sarà il sovraccarico del prato ma le statistiche negative fuori casa contro i giallorossi. All’Olimpico contro i capitolini infatti gli otto volte campioni d’Italia hanno perso 4 volte in A, una in Coppa Italia e vinto una sola volta nel 2014. Lo riporta La Repubblica.