Roma, stop per Wesley: fuori dall’allenamento per problemi gastrointestinali

Allarme a Trigoria a tre giorni dal derby. Gasperini deve ancora sciogliere i dubbi sugli undici titolari da opporre alla Lazio: ballottaggi sulla trequarti e sulla fascia sinistra. Ma ora spunta un nuovo problema.

Come riporta Il Tempo, Wesley non si è allenato oggi a causa di problemi gastrointestinali. L’esterno brasiliano, ex Flamengo, è il titolare sulla destra. Era sceso in campo contro il Torino, restando in campo per tutti i 90 minuti nonostante il rientro dal Brasile in condizioni non ottimali.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.